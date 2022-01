Ascani in sopralluogo alla palude di Torre Flavia: “a breve incontro con associazioni, scuole e cittadini” - Terzo Binario News

“Questa mattina ho effettuato un sopralluogo presso la palude di Torre Flavia, visto anche che il finanziamento di 300.000 € da parte della Citta Metropolitana è arrivato grazie al sottoscritto, che dai banchi dell’opposizione ha presentato un emendamento al bilancio Raggi.

Verificato lo stato dei lavori, sono intervenuto prontamente inviando una comunicazione al neo consigliere delegato all’ambiente in Città Metropolitana, Rocco Ferraro, il quale si è reso subito disponibile e con il quale collaborerò, fianco a fianco, ora dai banchi della maggioranza, affinché questo splendido sito naturale possa crescere sempre più.

A tal proposito comunico che organizzeremo a breve con le associazioni, con le scuole, con i cittadini volontari del territorio e gli addetti ai lavori, un incontro per mettere insieme tutte le energie possibili e fare rete per dare valore aggiunto al mio impegno a Palazzo Valentini. Metteremo in campo tutte le energie necessarie per rendere questo monumento naturale tra i migliori al mondo”

Lo dichiara in un post sulla sua pagina Facebook il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale Federico Ascani