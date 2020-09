‘Arvalia’ a Roma: romanzo d'esordio per Giada Chicca - Terzo Binario News

Sabato 3 ottobre alle ore 18.00 presso lo “Studio Vale” (Via Capistrano, 36 – Roma) si

terrà la presentazione del romanzo d’esordio della scrittrice, pubblicista Giada Chicca dal

titolo “Arvalia”, edito dalla casa editrice Titani Editori, con sede a Londra, Roma e Viterbo.

Un flashback ci porta indietro, negli Anni Settanta, per renderci partecipi di un evento

epocale quanto segreto, la scoperta di Arvalia. Decenni più tardi a Roma, Eva, ventenne

preda delle proprie ambizioni, scivola senza rendersene conto in una spirale di situazioni

rocambolesche quanto inquietanti; così come il Commissario Valani, intento a scoprire la

vera identità del killer che da giorni tiene in scacco la Capitale.

Molteplici atti vanno in scena su questo palcoscenico malandato eppure magnetico, tanto che i suoi stessi personaggi vengono attratti tra loro come calamite. È il magnetismo dello sguardo del Direttore che, dalla sede dell’NSI, controlla ogni mossa, imprevedibile burattinaio che

intesse fili invisibili senza mai esporsi. Sarà realmente così? O si ritroverà egli stesso vittima dei suoi giochi di potere?

La verità è lì, alla portata di tutti, eppure così difficile da decifrare. Forse perché i fili che

legano umani e Arvali sono così “tesi” ed intricati che nessuno può uscire indenne da

questa trama.

Interverranno nell’arco della presentazione Andrea Guglielmino, scrittore, giornalista e

illustratore per la satira; Adriano Squillante, Attore e fondatore dell’Accademia teatrale “Gli

Incompleti”, Avvocato d’ufficio presso la trasmissione Forum; Tiziano Battisti, ex

Segretario Sanità CGIL Roma e Lazio.

La sala consente di mantenere la distanza di sicurezza attualmente richiesta. Si invitano tutti coloro che vorranno partecipare a rispettare le previste misure anti-Covid. Ingresso gratuito.