Artisti in città: campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne - Terzo Binario News

“Vogliamo lanciare una grande campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne e lo vogliamo fare coinvolgendo gli artisti della città. Abbiamo lanciato un bando per selezionare un’immagine forte ed evocativa, con una frase semplice e chiara: “Scelgo la libertà”.” Così Virginia Raggi, sindaca di Roma.

“L’opera vincitrice diventerà l’immagine-guida dell’intera campagna “Manifesti d’artista. 1522 – Roma per le donne”, che abbiamo ideato insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità e che realizzeremo, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura Srl, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020”.

“Al centro della campagna ci sarà la promozione sul nostro territorio del numero nazionale 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, come canale da chiamare per entrare in contatto con i Centri Antiviolenza di Roma Capitale”.

“Dobbiamo comunicare e diffondere, con sempre più forza, la concreta possibilità di uscire dai maltrattamenti e contribuire a ridefinire l’immaginario collettivo legato alla violenza maschile contro le donne, scardinandolo dalla vittimizzazione e affermando messaggi positivi di empowerment e di autodeterminazione”.

“La campagna prenderà vita sugli impianti di affissione di Roma Capitale dal 23 novembre al 20 dicembre con possibilità di proroga e sugli altri mezzi di comunicazione coinvolti. Inoltre, ulteriori 19 opere tra quelle partecipanti al bando, più la vincitrice, daranno vita alla mostra che si terrà dal 23 al 29 novembre presso l’Auditorium Parco della Musica”.

“Il bando è rivolto alle studentesse e agli studenti, e agli ex studenti da due anni, di arte visiva delle Scuole e Accademie di Arte di Roma con formazione post diploma. Per partecipare c’è tempo fino alle ore 12 del 15 ottobre”.