Artigiani, formazione in videoconferenza: successo per i corsi della Cna - Terzo Binario News

Sui corsi di formazione e aggiornamento in videoconferenza organizzati dalla Cna, Associazione di Viterbo e Civitavecchia:

Formazione e aggiornamento in videoconferenza sincrona, successo per i corsi di CNA Sostenibile: hanno partecipato in 43. Hanno concluso tutti positivamente il loro percorso. Bar, parrucchieri, carrozzerie, autofficine, attività di assistenza sociale non residenziale, edili ed impiantisti: queste le categorie interessate dal corso di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro di CNA Sostenibile in videoconferenza sincrona, un grande successo che ha visto la partecipazione di ben 33 lavoratori dipendenti di varie attività.

Tre i livelli di rischio: basso (come parrucchiere, estetiste, baristi), medio (agricoltura, pubblica amministrazione, assistenza sociale non residenziale) e alto (edilizia, impiantisti). Hanno affrontato rispettivamente, 8, 12 e 16 ore di formazione, a seconda del livello dettato dal codice Ateco ma anche dalla mansione svolta sul posto di lavoro. Durante il lockdown CNA Sostenibile non è rimasta con le mani in mano: si è infatti preparata proprio per organizzare i corsi in videoconferenza sincrona. Grazie a questa modalità, docenti e allievi hanno potuto interagire ed è stato possibile tracciare i tempi di collegamento di ciascuno. Non solo 33: sono anche altri 10 i lavoratori ad aver seguito i corsi di CNA Sostenibile. In quest’ultimo caso, si è trattato di aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore. Tutti formati e aggiornati tra il 20 luglio e il 3 agosto.

E non finisce qui. I corsi ripartiranno infatti a settembre secondo quanto stabilito dall’articolo 37 del decreto legislativo 81/08 e dall’accordo Conferenza Stato Regione del 21 dicembre 2011. Ovvero, riprenderà la formazione obbligatoria a distanza. Per informazioni e adesioni: Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc – zona Poggino), telefono 0761.1768303 – 176831. E-mail: sicurezza@cnasostenibile.it.

Cna – Associazione di Viterbo e Civitavecchia