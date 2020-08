Arti visive a ‘TolfArte 2020’, sperimentazione e interattività - Terzo Binario News

Sperimentazione e interattività nella sezione arti visive del festival internazionale ‘TolFarte 2020’, ospitato dai due palazzi storici di Tolfa: i bellissimi Palazzo Buttaoni e Palazzo dell’Orologio (Palazzaccio). Aperti al pubblico a ingresso gratuito, ma contingentato, ospitano mostre, installazioni e performance.

A Palazzo Buttaoni, protagonista l’arte del territorio, con visioni reali e utopiche della realtà post quarantena. Tra gli artisti in mostra: Maria Giovanna Bonifazi, Eugenia Serafini, Alessandro Trincia, Serena De Angelis e Daniel Airi. Sabato 8 agosto alle 18, il Palazzo ha inaugurato le attività con la conferenza ‘How to Pink Floyd’ condotta dal chitarrista, compositore e direttore d’orchestra Giovanni Cernicchiaro, premiato da Ennio Morricone con una menzione speciale per la composizione di una colonna sonora al Concorso Internazionale per la Musica Applicata G. Petrassi di Latina e direttore dei Pink Floyd Legend. Durante l’incontro, ascolti e aneddoti porteranno il pubblico alla scoperta della celebre rock band inglese, spiegando i meccanismi che l’hanno resa uno dei più importanti fenomeni musicali della storia.

Il 9 agosto, è stata protagonista la performance al grande bandoneonista argentino Ricardo Badaracco. Palazzo dell’Orologio ha accolto il pubblico in un contesto più interattivo e onirico: presenti i ritratti musicali di Daniele Romeo, già apprezzato protagonista di TolfArte 2019, che ha interpretato musicalmente l’essenza di ciascuno spettatore, la performance ‘La Storia delle Sedie che sapevano la Storia’ di Enrico Maria Falconi con Ramona Gargano, Patrizio De Paolis, Simone Luciano e Andrea Standardi, che ha come protagonista lo spettatore stesso e la sedia che lo accoglie, e la mostra del noto fotografo Simone D’Angelo con il progetto ‘How I learned to stop worrying and love the virus’, con le immagini scattate durante il lockdown. Suggestiva anche la performance sonora ‘Listen’: un’esperienza immersiva tra immagini e musica, dove lo spettatore e la sua immaginazione sono stati i veri protagonisti, grazie all’uso dei propri auricolari e del proprio smartphone.

Molto suggestiva la performance ‘Theia mania’: un live painting con danza e voce narrante che si è tenuto il 9 agosto alle 19,30 nel Chiostro del Polo Culturale, ad opera di Simona Sarti, Martina Crisetti e Gabriella Sabbadini.