Arte nel mondo, Ombretta Del Monte da Civitavecchia in Uzbekistan • Terzo Binario News

Ombretta Del Monte, unica artista italiana invitata con le sue opere pittoriche in rappresentanza dell’Italia alla II edizione dell’International of Handicrafters Kokand 2023 in Uzbekistan, dal 21 al 23 settembre 2023.

L’evento è organizzato su iniziativa di S.E. Sig. Shavkat Mirziyoev, Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan. Il festival ha avuto lo scopo di preservare e sviluppare le tradizioni nelle arti popolari applicate, promuovere l’arte, l’artigianato e i designer, rafforzare l’amicizia e la cooperazione, preservare e ripristinare le tradizioni delle scuole di artigianato tramandate di generazione in generazione e aumentare il potenziale turistico della regione Fergana attraverso

un’ampia esposizione di artigianato con prodotti provenienti da vari paesi.

“Un’esperienza sicuramente importante sotto il profilo conoscitivo di un Paese che sta investendo molto nella cultura e turismo – dice Ombretta Del Monte -. Un evento grandioso, dove l’organizzazione impeccabile ha accolto con grande ospitalità e professionalità tantissimi artisti proveniente da 70 Paesi. Il confronto con la popolazione uzbeca è risultato molto positivo e sorprendente soprattutto da parte di bambini e ragazzi che hanno mostrato un grandissimo interesse verso l’arte e il dialogo con gli artisti stranieri”.

“Festival di questa portata – continua – danno rilievo alla creatività, alla cultura e al turismo e soprattutto sono fondamentali per un dialogo interculturale dei popoli. Un trionfo di colori per la bellezza dei luoghi, dei costumi e dei giovani volontari che col loro sorriso ed entusiasmo hanno seguito ogni artista. Un plauso a tutte le istituzioni e organizzatori che hanno realizzato in maniera impeccabile un grande incontro culturale dove la diversità diventa valore“.

Al Festival hanno partecipato oltre 200 artisti e creator provenienti da 70 paesi e più di 1.000 artigiani locali. Durante l’evento ci sono stati workshop, corsi di perfezionamento, concerti teatrali, programmi culturali ed educativi e una conferenza scientifico-pratica su “Prospettive per lo sviluppo dell’artigianato e delle arti popolari”.