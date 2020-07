Arte a Cerveteri, la mostra ‘la Rinascita’ come balsamo dell’anima - Terzo Binario News

L’organizzatore Fabio Uzzo: “Allestiremo un evento di pittura, di foto, di sculture e inviteremo altre realtà”

A Cerveteri una mostra d’arte dal titolo ‘la Rinascita’ come balsamo dell’anima e per dimenticare il disagio causato dal lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia di Covid 19. Di seguito pubblichiamo il comunicato inviato dall’associazione culturale ‘InArte’ di Cerveteri con il patrocinio, che organizzerà l’evento del prossimo 25 luglio al Belvedere col patrocinio del locale assessorato alla Cultura.

Perché Rinascita? Perché stiamo uscendo da un durissimo periodo di confinamento, di paure, di morte e di tristezza, di grandissimo disagio economico per moltissimi di noi e l’Arte in tutte le sue forme è stata, e sarà sempre un balsamo per le ferite dell’anima. Si parla molto in questo momento di rinascita economica, sociale, culturale e noi dell’Associazione InArte siamo felici ed entusiasti di promuovere un evento culturale che possa essere un piccolo contributo per la ‘Rinascita’ spirituale e intellettuale di tutti NOI.

Questa è anche la mostra dell’urgenza; urgenza di uscire da un periodo particolarmente buio e urgenza di stare al passo di un’attualità in continua evoluzione. Allestiremo quindi un evento di pittura, di foto, di sculture e inviteremo altre realtà culturali del nostro territorio in questo piccolo angolo di bellezza che è il BELVEDERE di CERVETERI: siamo sugli spalti delle antiche mura del Centro Storico; lo sguardo spazia fino al mare, si respira un’aria di libertà, la bellezza è intorno a noi, l’estate è intorno e dentro noi, stiamo finalmente Rinascendo alla Vita.

Il Presidente dell’Associazione InArte, Fabio Uzzo insieme al suo Direttivo, è lieto di invitare TUTTI a partecipare a questo evento di Rinascita che si terrà il 25 Luglio 2020 dalle ore alle ore 17.00 al Belvedere (zona Boccetta) nel Centro Storico di Cerveteri. L’entrata è libera. Saranno rispettate tutte le norme di sicurezza previste. Saremo lieti di brindare con voi a questa Rinascita tanto voluta e desiderata.

Fabio Uzzo – Associazione culturale ‘inArte’ di Cerveteri