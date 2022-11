Art Gallery Gregorio VII organizza il concorso di pittura "Realismo Magico" • Terzo Binario News

Art Gallery Gegorio VII è orgogliosa di presentare il 1° premio di pittura “Realismo magico” – ritorno alla bellezza – il concorso per artisti di talento d’italia.

Votazioni aperte online, dall’8 dicembre all’8 gennaio 2023, premiazione di tutti i vincitori, venerdì 13 gennaio 2023.

L’obiettivo principale del premio è quello di valorizzare artisti che con il loro talento

artistico possano far comprendere al grande pubblico la bellezza dell’arte contemporanea fuori da opere agli addetti ai lavori.

La pittura contemporanea è la bellezza dell’anima che deve esaltare il proprio ambiente abitativo e personale. Dobbiamo cominciare a recuperare un’arte comprensibile e aperta a tutti.

Attraverso una critica di qualità, gli artisti partecipanti, potranno affermarsi come nuovi talenti italiani. All’inaugurazione delle mostre ci saranno artisti affermati nel panorama internazionale che daranno lustro al premio e popolarità

sarà realizzato un catalogo generale della mostra tema del premio.

I tema del premio è il ritorno alla bellezza, a quel periodo del realismo magico

dove l’arte ritrova il bello nelle sue raffigurazioni e proporzioni.

1° posto giuria di qualità; 1° posto giuria popolare; 2° e 3° posto premio della critica

A tutti i partecipanti la possibilità di esporre in una collettiva d’arte

Tutte le info sul sito su come partecipare su: www.artgallerygregoriovii.it

email di redazione: redazione@artgallerygregoriovii.it media partners

