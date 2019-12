Arrivano sei nuovi primari alla Asl Roma 4 di Civitavecchia - Terzo Binario News

La Regione ha bandito il concorso per sei nuovi primari destinati alla Asl Roma 4 che insiste su Civitavecchia e sul comprensorio.

“La Asl Roma 4 avrà 6 primari; Un primario per la UOC di Autosufficienza e Disabilità Adulti, uno per il Laboratorio di Analisi, uno per la Dialisi (Ospedale), SPDC, SIAN e uno per le Attività di Prevenzione rivolte alla persona.

Complessivamente il conferimento riguarda 33 incarichi di Direttore di Struttura complessa (UOC). I bandi delle procedure autorizzate saranno ora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Regione Lazio è inoltre la prima Regione italiana ad avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per aumentare i livelli di trasparenza nel rispetto dei principi costituzionali di buona amministrazione e imparzialità. Questo è un fatto davvero importante a garanzia del corretto svolgimento dell’intero iter concorsuale”.

Lo dichiara l’Assessore alla sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.