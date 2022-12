Arriva un finto anello Cartier e dalla carta di credito spariscono soldi: accade a una ragazza di Tolfa • Terzo Binario News

S’avvicina il Natale ed è una continua consegna di pacchi, grandi e piccoli, da parte di corrieri e dal servizio postale. Niente di strano quindi che, pochi giorni prima del 25, il portalettere lasci una busta nella cassetta.

E’ una di quelle imbottite, la provenienza è – almeno pare – un sito cinese. Solo che la destinataria, una ragazza residente a Tolfa, non ha mai ordinato nulla e non aspetta più niente.

E la sorpresa è ancora più grande quando si scopre che il pacchetto contiene un sacchetto bordeaux con la scritta Cartier e dentro c’è un anello. Ovviamente è un clamoroso e pessimo falso.

Cosa pensare? Una mossa pubblicitaria? O, più probabilmente, un sbaglio? E invece no. Si tratta di una truffa vera e propria e la ragazza di Tolfa non è l’unica vittima. Anzi.

Viaggiando in rete si scopre che c’è chi clonando siti ufficiali – è capitato pure facendo acquisti online con catene come H&M – incamera i dati di carte di credito su cui addebita acquisti di prodotti scadenti, come appunto l’orribile fedina Cartier, e li spedisce così che risulti una effettiva compravendita.

“Nel mio caso – ricostruisce la ventunenne di Tolfa – stavo ordinando una cosa da un sito che conosco, con la mia carta. Che, però, stranamente, alla fine di tutto l’iter, cioè una volta immessi i dati e l’indirizzo, mi è stata rifiutata. Allora ho chiuso e ho fatto l’ordine con un altra carta. Questo è andato a buon fine, il prodotto arrivato e regolarmente pagato. Però sulla mia carta mi ritrovo un addebito, fortunatamente di soli 28 euro, per un sito da me mai visitato che verificando su internet risulta decisamente truffaldino. Occhio, è il 4 Aces online shop. Ho informato dell’accaduto i Carabinieri”.

Sempre dalla rete, però, si scopre che in qualche caso le carte di credito sono state clonate e sono state prelevate somme cospicue. Molte quindi le denunce, una delle ultime da una signora di Roma, zona Balduina. Ma se forse si riesce a recuperare qualcuna delle somme rubate e si impedisce il peggio bloccando le carte, difficilmente i responsabili, di chissà quale paese nel mondo, saranno scoperti e men che meno puniti.