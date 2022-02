Arriva il derby fra Santa Marinella e Tolfa - Terzo Binario News

Domenica dalle 11 allo stadio Fronti il confronto per i vertici del girone A di Promozione

Terza giornata di ritorno nel girone A di Promozione ed è derby a Santa Marinella fra i rossoblù e il Tolfa.

I primi sono in difficoltà, a causa di un andamento altalenante; i collinari al secondo posto ma lanciatissimi, a -1 dalla capolista Antica Aurelio e in preparazione per i sedicesimi di Coppa Lazio, quando allo Scoponi salirà il Fregene.

Insomma alla sfida di domenica alle 11 le due compagini arrivano con umori completamente diversi.

L’undici di casa nell’ultimo confronto ha ceduto 1-0 a Fregene, riponendo definitivamente nel cassetto i sogni di avvicinare la vetta. Resta un più che onorevole quinto posto con 30 punti che vale una salvezza ormai certificata e una partita che stimola sempre un certo ardore, non fosse altro perché in campo si ritrovato diversi ex compagni oltre che avversari storici. Per mister Nicola Salipante i problemi sono legati alle assenze: su tutte quella di Fabrizio Melara, alla seconda giornata di squalifica, con Alessio Gallitano a forte rischio a causa di uno stiramento; Giordano Belardinelli alle prese con una spalla semilussata e Manuel Pagliuca, allenatosi poco per via della nascita del figlio. Ci sarà Lorenzo Scudi, anche se non al meglio. «In campo andrà chi darà maggiori garanzie – spiega l’allenatore – anche se i problemi di assenze sono evidenti. Affrontiamo la squadra che ad oggi sta meglio di tutte, che con l’Aurelio non ha demeritato e che presenta un organico di livello. Noi giocheremo la nostra partita, cercando di rendere difficile la vita ai tolfetani. Come? Correndo e cercando di concedere pochissimo, altrimenti rischiano di farci male. Non ci chiuderemo né snatureremo il nostro gioco». Ipotesi formazione: Pancotto, in difesa Zerilli, Gallitano, De Angelis e La Morgia; in mediana capitan Trebisondi con De Santis e il giovane Cuomo; davanti con Pagliuca, Cedeno e Scudi.

Sul fronte collinare il clima è diverso: il successo interno sul Borgo Palidoro, arrivato dopo il passo falso della capolista romana, ha reso il campionato ancora più avvincente dando al Tolfa certezze importanti. Vero che non ci saranno Marco Roccisano (per lui sedute differenziate, salterà la gara mercoledì ma ce la dovrebbe fare il 9 marzo, quando alla Pacifica arriverà l’Academy Soccer per lo slittamento della giornata del 6) e Dario Pomponi: per l’attaccante lesione muscolare che lo lascerà fuori un mese. «Devo ragionare sul doppio impegno – confessa Daniele Fracassa – per questo, sebbene gli allenamenti si siano svolti benissimo, ci sarà qualche variazione. Alla Coppa teniamo da matti e va mantenuta la pressione sull’Aurelio». L’undici iniziale dovrebbe vedere Nunziata, Montironi e capitan Mecucci con Del Prete e Remondini; Savarino, Galluzzo e Peluso (o Tiozzo) in mediana, Simone e Matteo Trincia con Belloni davanti.