Arriva a Tolfa l'Accademia Templare • Terzo Binario News

“Il 2024 inizia con i migliori auspici per i Monti della Tolfa, la cui Buona Stella porta alla cittadinanza un regalo importante in ambito storico culturale:

una sezione distaccata della “Accademia Templare-Templar Academy ” di Roma.

Si tratta di una Associazione Culturale Internazionale senza scopo di lucro, che ha come obiettivo la diffusione della cultura, degli usi e dei costumi dei Cavalieri Templari medievali e moderni; lo studio, la diffusione e la ricerca delle antiche discipline, tradizioni filosofiche e speculative; la tutela dei luoghi Santi della Cristianità e delle grandi religioni del mondo, nonché la promozione di iniziative per assicurare la sana crescita della società.

Il 3 ci è stato dato il benestare mentre il 19 Gennaio 2024 c’è stato un primo incontro in presenza tra il Rettore della “Accademia Templare-Templar Academy ” ed alcuni Neo-Soci nella Sede Centrale Internazionale di Viale Etiopia a Roma e da lì è nata la Nuova Sezione distaccata a Tolfa.

“Si tratta – hanno spiegato i fautori dell’iniziativa – di una proposta chic, elegante, esclusiva e ricercata, che ben si presta ad un ambiente già pronto e preparato ad accogliere una raffinata “Cultura”.

L’ “Accademia Templare-Templar Academy ” è infatti espressione del Gran Priorato d’Italia – O.S.M.T.H., organismo neotemplare socio e membro attivo dell’O.S.M.T.H (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani), quest’ultimo nato nel 1995 per iniziativa di un Ammiraglio statunitense e di un Generale inglese, oggi composto da 24 Gran Priorati nazionali di altrettanti Paesi ed è presente, per via delle mentorship attribuite al alcuni di essi, in 66 Paesi.

Il Gran Priorato d’Italia esercita la mentorship sui seguenti Paesi: Spagna, Repubblica di San Marino, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Albania, Malta e TatarstanL. L’O.S.M.T.H. nel 2001 ha ottenuto il riconoscimento delle Nazioni Unite come O.N.G. In virtù di tali legami, e per iniziativa del Gran Priorato d’Italia – O.S.M.T.H., nel corso del corrente anno ciascun Gran Priorato dell’O.S.M.T.H. dovrebbe creare una struttura culturale sul modello

dell’ “Accademia Templare-Templar Academy ” italiana, che in tal senso è già attiva a favore dei Gran Priorati d’Argentina, Austria e Irlanda del Nord.

L’iniziativa nasce da un’idea del Dott. Maurizio Antonio de Pascalis, stimato medico di Civitavecchia da sempre impegnato sul fronte della diffusione della pura cultura, a seguito di un incontro nella casa di Norberto K. Klische de la Grange.

Tra i presenti c’erano anche i due Sindaci dei Monti della Tolfa, Dott. Luigi Landi e Dott.ssa Stefania Bentivoglio, l’Ingegner Filippo Grammauta e la Prof.ssa Giuseppina Esposito, docente dell’I.C. Tolfa e Past President di FIDAPA BPW TOLFA (Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari).

Quest’ultima è stata anche designata come Direttore della Nuova Sezione per il prossimo triennio.

Il Dottore è membro dell’Accademia già da anni ecco perchè nasce, in assoluta esclusiva, per Roma Nord la Nuova Delegazione.

I soci Viviana Agostini (Past President Leo) ed il Dott. Dario di Pilato dicono: “Quando ci è stata presentata questa proposta, ci siamo sentiti subito entusiasti. L’Accademia Templare promuove moltissime attività di spessore, e la cultura è senza dubbio una di quelle principali. Portare avanti questo progetto sui Monti della Tolfa poi è un valore aggiunto in più, vista l’importanza storica e culturale del luogo.”

Altri soci della Neonata Associazione ritengono che “la diffusione della cultura deve essere svolta in tutte le sue sfaccettature in modo che sia il migliore antidoto per arginare il disfacimento dell’attale società”.

La richiesta di apertura della Sezione di Tolfa, che assumerà la denominazione di “Monti della Tolfa Accademia Templare-Templar Academy ” è stata presentata e accolta con entusiasmo dalla Sede Centrale di Roma dell’

“Accademia Templare-Templar Academy ” e Norberto Katte Klische de la Grange metterà a disposizione la sua prestigiosa Proprietà in Loc. Cibona – Chiesa e Convento adiacente per la Neo Sezione.

Il dottore, le Professoresse Giuseppina Esposito, Roberta D’Arpino ed altri soci prevedono che entro il prossimo mese o fine Marzo/Aprile la Neo-Sezione possa essere inaugurata con un Convegno, da celebrare dentro la Proprietà Klische con il titolo “La presenza femminile nell’Antico Ordine del Tempio”.

La sezione “”Accademia Templare-Templar Academy Monti della Tolfa” si occuperà non solo dello studio e della diffusione della cultura e delle tradizioni dell’area dei Monti della Tolfa, ma anche in altre località se verranno invitati.

Si organizzeranno o si parteciperà a convegni, conferenze, seminari e pubblicazioni.

Si parlerà anche di problematiche di attualità quali la tutela dei minori, il rispetto per le donne, la difesa dei valori democratici acquisiti e ogni altra questione la cui trattazione possa favorire lo sviluppo democratico ed economico dell’attuale società.

Chiunque abbia il desiderio di far parte della Neo Sezione, amanti della storia, dei ricordi, memorie, tradizioni, evocazioni, vicende, gesta, avventure, è ben accetto”.

Ing. Filippo Grammauta RETTORE della Templar Academy Roma