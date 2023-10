Arresti e denunce dei Carabinieri di Roma, blitz nel quartiere Trionfale • Terzo Binario News

ROMA- I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nel quartiere Trionfale, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Il bilancio dell’attività è di 2 persone finite in manette e altre 3 denunciate in stato di libertà.

Nel corso del servizio sono state identificate 85 persone, tra cui un romano di 40 anni, che a seguito dei controlli alla banca dati è risultato destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Roma, dovendo scontare la pena della reclusione di 17 mesi, per reiterate violazioni degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria.

Invece, un cittadino italiano di 50 anni, già sottoposto all’obbligo di firma in caserma, è stato arrestato in ottemperanza alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma.

Un cittadino di origini sud americane, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Roma, poiché non è stato trovato all’interno della sua abitazione durante l’orario di permanenza nelle ore serali e notturne, dalla misura a cui è sottoposto.

Infine, nel corso dei controlli alla circolazione stradale dove sono stati controllati 35 veicoli, due automobilisti, sono stati denunciati, poiché risultati con il tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dal codice della strada.