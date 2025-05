Arrestato parcheggiatore abusivo a Tor Sapienza • Terzo Binario News

Gli agenti di Roma Capitale ne hanno denunciati altri sul Lungotevere, nei pressi degli ospedali e in alcune aree del Centro Storico

Proseguono i controlli mirati della Polizia Locale di Roma Capitale contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, con interventi in diversi punti sensibili della città.

Questa mattina, durante uno di questi accertamenti, gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT) hanno fermato in via Emilio Longoni, nella zona di Tor Sapienza, un uomo di 51 anni, di nazionalità marocchina, intento ad esercitare l’attività illecita, infastidendo gli automobilisti.

L’uomo è stato identificato e nel corso delle operazioni di foto-segnalamento è emerso a suo carico un ordine di cattura per cumulo di reati: è stato quindi arrestato e tradotto presso il carcere di Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nei giorni scorsi, sempre nell’ambito delle verifiche per contrastare tale fenomeno illegale, le pattuglie hanno fermato altri soggetti abusivi in diversi punti della Capitale, in particolare su alcuni tratti del Lungotevere, nei pressi degli ospedali e in alcune aree del Centro Storico, per alcuni dei quali è scattata la denuncia per reiterazione dell’ illecito.

L’azione di contrasto della Polizia Locale proseguirà con particolare attenzione ai luoghi maggiormente esposti a tale fenomeno, per garantire decoro urbano, sicurezza e legalità ai cittadini e ai visitatori della città.