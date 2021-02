Arrestati due uomini di Cerveteri nell'operazione Enclave - Terzo Binario News

I Carabinieri hanno messo le manette ai polsi di Clemente Rencricca e Luigi Centi

Compravano la droga dal boss della ‘ndrangheta di Sacrofano: per questo sono stati arrestati dai Carabinieri del comando provinciale romano due ceriti ovvero Clemente Rencricca, di 51 anni, e il 47enne Luigi Centi: per loro l’accusa è di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio con il primo associato al carcere di Regina Coeli mentre l’altro è stato sottoposto al regime dei domiciliari. Entrambi operavano sulle piazze di Cerveteri e Campo di Mare.

I ceriti sono finiti nell’operazione Enclave, che gli uomini dell’Arma hanno condotto nella Capitale, oltre che nelle province di Reggio Calabria, Venezia e Grosseto. Al vertice del sodalizio criminale c’era Pasquale Vitalone, pluripregiudicato calabrese di 45 anni, residente a Sacrofano e attivo soprattutto nell’area nord-ovest di Roma e affiliato alla ‘ndrina Alvaro di Sinopoli (in provincia di Reggio Calabria).

Proprio da Sacrofano dirigeva le sue attività illecite, avvalendosi anche di propri familiari, allargate non solo allo spaccio ma anche all’acquisizione di società per riciclare i proventi della vendita della droga. Tramite un bulgaro residente nella zona della Tiberina gestiva le operazioni di traffico di droga dalla Colombia oltre a minacciare coloro che non erano intenzionati a cedere parte delle quote delle proprie società.

Il boss però non controllava direttamente la piazza etrusca. Stando a quanto risulta ai militari di via in Selci, Rencricca e Centi infatti si rifornivano di stupefacenti da Vitalone, tant’è vero che il gip del tribunale di Roma Alessandro Arturi ha disposto le custodie cautelari perché sul terreno agricolo di Rencricca sono stati rinvenuti 300 kg di marijuana suddivisa in 20 imballi. Non solo: in parte, provvedeva lui stesso alla coltivazione, come hanno accertato i Carabinieri in sede di perquisizione. Di fatto lui e Centi erano soci in affari per smerciare “l’erba” sulle piazze di Cerveteri e Campo di Mare mentre era solo Rencricca a tenere i rapporti con Vitalone per garantirsi i rifornimenti. Un giro vastissimo, nel quale i due uomini di Cerveteri sono finiti proprio in virtù dei rapporti (indiretti) con il boss della ‘ndrangheta.