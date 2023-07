Arrestate dalla Polizia di Stato tre persone poiché gravemente indiziate del reato di furto • Terzo Binario News

Continuano incessanti i servizi della Polizia di Stato atti al contrasto del fenomeno dei reati di matrice predatoria.

Gli investigatori dell’VIII Distretto Tor Carbone, durante uno specifico servizio di controllo del territorio atto al contrasto dei furti nei negozi, hanno arrestato un uomo di 43 anni e una donna di 41, entrambi peruviani, poiché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. I poliziotti, transitando in via Giustiniano Imperatore, hanno notato i due uscire da un negozio di abbigliamento con al seguito due grandi borse. A questo punto, insospettitisi, hanno fermato le due persone, trovando all’interno delle borse che erano dotate di “schermatura” per eludere le barriere antitaccheggio, numerosi capi di abbigliamento ancora muniti di etichetta e placca antitaccheggio appunto. Presi contatti con il personale dell’esercizio commerciale si è accertata la mancanza dei capi presenti nelle borse. Alla fine degli accertamenti i due sono stati arrestati.

Gli agenti del commissariato Romanina, invece, sono intervenuti in via Marco Fulvio Nobiliore a seguito di una spaccata. Entrati all’interno del negozio, gli agenti hanno trovato un uomo di 22 anni del Marocco che, approfittando della situazione, si era introdotto nell’esercizio commerciale asportando merce per 300 euro. Alla fine degli accertamenti il ragazzo è stato arrestato perché gravemente indiziato di furto.

Infine i poliziotti del IX Distretto Esposizione hanno arrestato un 21enne gravemente indiziato del reato di tentata rapina in concorso con un minore e altre due persone rimaste ignote. Questi, dopo aver avvicinato le vittime che si trovavano in viale America, le hanno invitate a seguirli in un parco pubblico dove hanno intimato loro di consegnargli tutto ciò che avevano, aggredendoli con schiaffi e con un pugno al volto. La donna che era in compagnia dei malfattori, a seguito di ciò, ha iniziato a gridare facendo desistere il gruppo. Grazie alla precisa descrizione degli aggressori da parte delle vittime e al riconoscimento fotografico del 21enne e del minore, si è proceduto all’esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del maggiorenne.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.