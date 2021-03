Arrestata la dirigente regionale ai rifiuti Flaminia Tosini - Terzo Binario News

Accusata di concussione, corruzione, e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente. Nel 2013 è stata assessora a Civitavecchia con la giunta Tidei

Concussione, corruzione, e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente sono le accuse mosse nei confronti di Flaminia Tosini, dirigente della Regione Lazio, nonché di Valter Lozza, amministratore delle società ‘Ngr Srl’ e ‘Mad Srl’, operanti nel settore dello smaltimento rifiuti.

I Carabinieri del Comando Tutela Ambientale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Tosini e Lozza: quest’ultimo ha ottenuto indebitamente l’autorizzazione, per la società ‘Ngr Srl’, per la trasformazione della discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale, a nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di Rsu della Capitale.

«C’è un forte senso di rabbia e di impotenza tra chi segue e ha a cuore le vicende per un corretto trattamento dei rifiuti a Roma e nel Lazio. Per non parlare poi del fatto che velocemente si passa dalla rabbia al paradosso: mentre alla Regione Lazio viene istituito l’Assessorato alla Transizione Ecologica, i Carabinieri del Nucleo Ambientale eseguono l’arresto ai domiciliari di Flaminia Tosini direttrice regionale alle politiche ambientali e al ciclo dei rifiuti». Così, in una nota, Nando Bonessio e Laura Russo, co-portavoce dei Verdi del Lazio.

«Le ipotesi di reato su cui indagano i magistrati sono pesantissime: concussione, corruzione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente – proseguono -. La dirigente avrebbe favorito l’imprenditore Valter Lozza, amministratore delle società ‘Ngr Srl’ e ‘Mad Srl’, per la trasformazione della discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale a nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di Rsu della Capitale. Vuol dire che qualcuno sceglie ancora di speculare e guadagnare sui rifiuti mentre i territori e i cittadini della nostra regione subiscono da decenni un danno ormai irreparabile all’ambiente e alla salute».