Armeria per ‘asporto’ di cartucce con grappa barricata - Terzo Binario News

Proseguono senza sosta, i controlli del personale della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, diretta da Agnese Cedrone, in concomitanza con l’inizio delle restrizioni più severe per il contenimento dei contagi da coronavirus con la Capitale in zona rossa dal 15 marzo scorso.

Tale attività di contrasto ha permesso in diverse distinte operazioni nella Zona Sud di Roma di sanzionare e chiudere una armeria e trovata aperta e non rientranti nelle attività consentite dal DPCM del 2 marzo 2021.

Curioso ciò che hanno constatato gli agenti della Divisione in una delle armerie: il titolare evidentemente aveva pensato d’incrementare i profitti violando la destinazione d’uso del suo locale, vendendo e somministrando ai clienti “cicchetti/cartucce” riempite con grappa barricata.

A quest’ultimo, oltre alla multa di 400 euro e alla sanzione accessoria che dispone la chiusura per 5 giorni dell’attività commerciale, è stata contestata la vendita e la somministrazione abusiva di bevande per un ammontare complessivo di circa 5mila euro di sanzioni.