Armato di taglierino tenta colpo in farmacia ma la cassa è a tempo: bandito all'asciutto - Terzo Binario News

La cassa ‘temporizzata’ ha impedito il colpo a un 49enne romano, già sottoposto alla libertà vigilata per numerosi precedenti specifici per rapina, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Viale Libia con l’accusa di tentata rapina aggravata dall’uso delle armi.

Il malvivente, giovedì 7 maggio, è entrato in una farmacia in via Nemorense: con volto travisato dal cappuccio di una felpa e occhiali da sole, ha minacciato ripetutamente con un taglierino la dottoressa presente, al fine di farsi consegnare il denaro custodito nella cassa.

Il rapinatore, resosi conto dell’impossibilità di portare a segno il “colpo” perché la cassa della farmacia era protetta da un sistema di apertura temporizzato, si è dato alla fuga a piedi nelle vie limitrofe.

Intervenuti su richiesta della dottoressa, i militari hanno acquisito le descrizioni dell’uomo ed hanno visionato le immagini della videosorveglianza della farmacia, e si sono messi alla sua ricerca, rintracciandolo, poco dopo, in via Tigrè. I Carabinieri sono riusciti anche a recuperare e sequestrare gli occhiali e il taglierino che il 49enne aveva gettato in un cassonetto dell’immondizia. L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli.