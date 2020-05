Armato di taglierino e con mascherina in volto rapina farmacia a Marconi - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Rapina a Marconi. Armato di taglierino – con il volto coperto da mascherina e cappuccio – un bandito è entrato in azione in Piazza della Radio. Alle 17 di lunedì 4 maggio il malvivente ha colpito in una farmacia: 300 euro il bottino, poi la fuga a piedi. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sulla vicenda indaga il commissariato San Paolo. Un episodio simile è accaduto nel quartiere domenica 2 maggio, esattamente in via Avicenna. Un individuo – descritto come un 50enne italiano – sempre con mascherina a coprire la faccia e con un cappellino in testa ha preso di mira una farmacia, portandosi via il malloppo (circa 300 euro).

Marco Palma, esponente locale di Fratelli d’Italia, proprio ieri ha commentato: “La rapina alla farmacia di via Avicenna, come altre, non dovrebbe sorprendere una comunità e soprattutto chi la governa. Ad esempio perché non sono ancora state previste somme per finanziare la sicurezza di alcune attività commerciali rimaste aperte e che hanno liquidità disponibili in cassa durante il giorno, quali le farmacie ed i piccoli market di quartiere?”.

“Invierò una nota ai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia ed al sindaco di Roma, nonché alle rappresentanze sindacali di categoria, per chiedere provvedimenti immediati ed urgenti “