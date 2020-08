Armato di punteruolo dà in escandescenza: calci e pugni a due guardie giurate davanti all'ospedale - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Armato di punteruolo è andato in escandescenza, aggredendo due guardie giurate con calci e pugni nel piazzale dell’ospedale Sant’Eugenio. In più, si è scagliato contro i carabinieri. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 27 agosto: un 50enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri davanti al nosocomio. L’uomo ha agito – secondo quanto ricostruito – apparentemente senza motivo. Fondamentale l’intervento dell’Arma, che lo ha bloccato.

ll 50enne, per la cronaca, il 15 agosto era già stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In sostanza, si è presentato nell’area di servizio in via Ardeatina, brandendo un bastone contro gli avventori. Non solo: ha aggredito i carabinieri della stazione Roma Divino Amore con pugni e morsi.