Armato di coltello entra in farmacia e poi fugge con 50 euro - Terzo Binario News

Sono stati gli uomini della II Sezione Reparto Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, e del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, ad arrestare D. G. M. romano di 32 anni che, nella giornata di ieri, dopo aver fatto ingresso in una farmacia in via Casilina, armato di un grosso coltello, ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare una banconota da 50 euro, per poi scappare velocemente su via Casilina, direzione fuori Roma.

Immediatamente i poliziotti si sono messi sulle tracce del rapinatore e, durante le serrate ricerche, giunti all’altezza di via Casilina, sono stati avvicinati da un appartenente alla Polizia di Stato, fuori servizio, insospettitosi per aver visto una persona che tentava la fuga.

Gli agenti della Sezione Volanti, unitamente al poliziotto fuori servizio, hanno individuato l’uomo con caratteristiche fisico-somatiche corrispondenti alle descrizioni del farmacista.

D. G. M. era accovacciato furtivamente davanti ad un’autovettura lì parcheggiata, e parlava telefonicamente con voce sommessa, riferendo al suo interlocutore il timore di essere scoperto. Il poliziotto fuori servizio lo aveva visto, prima dell’arrivo degli agenti, nascondere qualcosa nella siepe adiacente alla stradina, dove di fatto è stato trovato il coltello utilizzato per la rapina.

L’uomo è stato così accompagnato negli Uffici del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso. Lo stesso annovera diversi precedenti penali contro il patrimonio, tra cui furto, furto aggravato, truffa, spaccio di sostanze stupefacenti, evasione dagli arresti domiciliari, oltre una nota di rintraccio in atto, emessa dall’arma dei Carabinieri della Stazione di San Cesareo.