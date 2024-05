Arisa in concerto al Lea Padovani di Montalto di Castro • Terzo Binario News

Una serata da non perdere quella che andrà in scena mercoledì 15 maggio al Teatro Lea Padovani di Montaldo di Castro. Alle ore 21:30, un grande concerto, promosso dalla Pool Music Agency ColorSound: Arisa in concerto con la data zero del suo tour 2024.

La cantante di “Sincerità”, è reduce dal successo televisivo di The Voice, programma nel quale ha ricoperto il ruolo di giudice, guadagnando consensi ed aumentando sempre di più la propria popolarità. Una voce celestiale quella di Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa. Un concerto all’interno del quale proporrà le sue canzoni più famose e ovviamente anche brani nuovi.

Per acquistare il biglietto di ingresso, al link:

https://www.ticketone.it/artist/arisa/