Ariel cane corso di 6 anni femmina sterilizzata, abituata alla casa, buonissima tra pochissimi giorni verrà sequestrata dalla sua padrona e portata in canile dal quale non uscirà mai piu. Cerchiamo stallo urgente a Bologna e provincia prima che la portino via presso il canile di Loiano in provincia di Bologna.

Cellulare contatto Silvia 3472306377 – Barbara 3495210970 – solo WhatsApp