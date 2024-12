Ariel, dolce cagnolona cerca una casa ed è pronta a partire da Viterbo • Terzo Binario News

Ariel..ma cosa deve fare per avere un amore speciale tutto per lei..una mamma tutta sua? Rinnoviamo l’appello per questo tesoro. Rinnovo ancora appello per Ariel..farebbe la felicità di chiunque da quanto è buona e dolce..vi prego chiamate per lei

Sono una mamma a distanza della dolce Ariel vi prego di diffondere..i contatti per adozione o mamme a distanza *ARIEL È STATA TOLTA DAL CANILE E ADESSO CERCA ADOZIONE O MAMME A DISTANZA*

Ariel ha 6-7 anni è una taglia medio grande è sana molto tranquilla e equilibrata

Va d’accordo con maschi e femmine *NO GATTI* È adatta anche a famiglie con bambini

Se non puoi adottarla puoi diventare se vuoi,con un piccolo contributo mensile (5€ /10 €)

*UNA MAMMA A DISTANZA* Questo consentirà alle volontarie che la seguono di continuare a pagare la pensione

Vi prego di condividere a tutti i vostri contatti

Ariel si trova a Viterbo ma è adottabile in tutto il Centro – Nord

Per info Margherita Speranza 346/0816609