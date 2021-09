Arianna Petruzzi a Sanremo, gli auguri di Grando - Terzo Binario News

“Ladispoli per la prima volta in assoluto avrà un proprio artista sul prestigioso palcoscenico del teatro Ariston dove si svolge il celebre Festival di Sanremo. A nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini rivolgiamo un grande in bocca al lupo alla giovane cantante Arianna Petruzzi che il 9 settembre parteciperà alla finale della manifestazione Sanremo “Rock & Trend” con il brano “Prima o poi”. Arianna è una delle eccellenze artistiche di Ladispoli, tiferemo tutti per lei”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha inviato i migliori auguri alla 18enne cantante di Ladispoli, figlia d’arte, che dopo aver nettamente vinto la fase regionale della manifestazione canora a Celano si è guadagnata l’accesso alla finalissima sul palco del teatro Ariston.

“Arianna Petruzzi – prosegue il sindaco Grando – è stata protagonista in pochissimo tempo di una formidabile ascesa nel mondo della musica. Per Ladispoli è un onore avere una giovanissima artista chiamata ad eventi di spessore come il concerto al Castello Sforzesco di Milano, l’esibizione al premio “Je so pazzo”, le finali al premio “Musica è” oltre al “Green Music Contest” di Cuneo. Arianna è figlia d’arte, suo papà Luigi Petruzzi è un musicista e compositore di fama nazionale,sarà lui ad accompagnarla al pianoforte all’Ariston quando proporrà la canzone “Prima o poi”, brano che affronta l’attuale tematica della salvaguardia ambientale. Forza Arianna, tutta Ladispoli è con te”.

La giovane artista si era già affacciata nella città della musica con la partecipazione ad “Area Sanremo” nel 2019 e 2020 cantando sul palcoscenico del Palafiori due brani inediti che riscossero grande successo di pubblico e critica. La carriera di Arianna Petruzzi era esplosa nel 2019 con il brano “La playa del sol”, trasmesso dalle radio in Giappone, Gran Bretagna, Brasile, Francia e Germania.