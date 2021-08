Arianna Petruzzi a Celano per Sanremo Rock & Trend con papà Luigi al pianoforte - Terzo Binario News

Il 24 agosto sul palco di Celano (AQ) in piazza IV Novembre Arianna si esibirà accompagnata al pianoforte dal papà Luigi nel corso della rassegna SANREMO ROCK & TREND. Davanti a più di mille spettatori, canterà PRIMA O POI e DIMMI DI PIÙ, due brani inediti scritti da Luigi Petruzzi, presentati anche ad Area Sanremo.



Arianna canterà la salvaguardia dell’ambiente in PRIMA O POI e l’intimità dei propri pensieri in DIMMI DI PIÙ.



Dopo l’esperienza di luglio al Castello Sforzesco di Milano con Mario Lavezzi, un’altra tappa importante per la giovane cantante, che avrà il privilegio di condividere il palco con Jean-Michel Byron, ex frontman dei Toto.



Direzione artistica: Catia Fabbri per Bm Music.

Ingresso libero.

Si accede all’area muniti di green pass secondo le disposizioni vigenti.







Pubblicato giovedì, 19 Agosto 2021 @ 11:28:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA