Arianna Iliu della Melone di Ladispoli vince il premio “Celommi” - Terzo Binario News

La bellezza salverà il mondo e la “Melone” cerca di aiutarla. Infatti, lo scorso mese di giugno aveva donato una grande soddisfazione alla nostra Scuola che ha visto Arianna Iliu, una studentessa dell’istituto comprensivo, riuscire ad ottenere il primo posto al Premio “Celommi”, premio nazionale al quale hanno partecipato quasi tutte le regioni italiane e ha comportato, da parte della giuria, la visione di più di 2mila opere.

Grazie alla spinta del docente di arte, professor Fabrizio Pompili, la studentessa, che aveva sempre nutrito una forte passione per l’arte fin da bambina, aveva partecipato con titubanza, non credendo nelle proprie capacità. Invece la giuria, unanimemente, la ha premiata come migliore in Italia.

Come diceva Vincent Van Gogh: “Prima sogno i miei dipinti e poi dipingo i miei sogni”, così ha affermato la ragazza che ha realizzato questo quadro, premiato a livello nazionale. Proprio da un sogno alla realtà, una bella realtà: quella di sentire il suo nome come vincitrice del concorso.

Oggi è giunto il premio consistente in una somma ed una attestazione di stima da parte della giuria. A consegnare la vincita ad Arianna Iliu è stato proprio il suo professore di arte, il prof. Pompili, che ha confessato: “Premiare Arianna Iliu è stato gratificante perché non solo ho avuto la possibilità di sottolineare la sua bravura artistica, attraverso questo meritato riconoscimento, e premiare quindi il suo lavoro di studentessa, svolto con il massimo impegno durante l’anno scorso, ma anche riconoscerne il valore come persona perché ha saputo maturare un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti delle sfide quotidiane che fanno parte del futuro”.

La volontà della Scuola di essere un luogo attraente che ospita opere d’arte ha forse influenzato Arianna? Non lo sappiamo, ma crediamo che vivere in luoghi belli aiuti tutti a vivere più felicemente e che la Scuola, oltre a diffondere istruzione, possa anche produrre arte. Come quella di Arianna.