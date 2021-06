Arianna Fiorenza seconda agli Italiani di Obstacle Course Race, ammessa agli Europei - Terzo Binario News

“Ladispoli continua ad essere una fucina di campioni dello sport, rivolgiamo un grande elogio alla giovane Arianna Fiorenza che si è guadagnata la convocazione ai prossimi Campionati Europei di Obstacle Course Race, disciplina impegnativa che mette a dura prova la resistenza degli atleti su un percorso ad ostacoli”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che, a nome dell’amministrazione comunale di Ladispoli, si è complimentato con la 19enne che a Prato Nevoso in Trentino ha conquistato il secondo posto ai Campionati Italiani di OCR. Prestigioso traguardo che le ha permesso di ottenere la convocazione agli Europei che si svolgeranno in Italia nel 2022.

“Arianna Fiorenza – prosegue il sindaco Grando – è un vanto sportivo per la nostra città, si è distinta in una disciplina che prevede una corsa in cui scavalcare ostacoli di vario generi, compreso il filo spinato, trasportare pesi e tronchi. Su un percorso di 11 km, nella categoria Age dai 18 ai 24 anni, Arianna Fiorenza ha superato 26 ostacoli, centrando un ottimo secondo posto. La giovane atleta aveva già vinto una tappa regionale di Obstacle Course Race, gareggia per l’Area Team sotto la guida del coach Giuliano Lucidi. Auguriamo ad Arianna di qualificarsi per i futuri Campionati Mondiali di Obstacle Course Race”.