Aria: "Nel rugby i cambiamenti in corso possono rilanciare il settore in una ritrovata e migliorata autonomia" - Terzo Binario News

“In tempi normali, giugno è il mese dei bilanci e delle analisi di fine

stagione, dei festeggiamenti per le vittorie, delle vacanze, del Rugby

che colonizza le spiagge e della programmazione. Stavolta no, il giugno

del 2021 è e sarà diverso.

Una stagione si è conclusa. Pro14 e Top10 sono riusciti a navigare nella

burrasca della pandemia e a giungere in porto. Lo scorso 2 giugno, la

finale del massimo campionato italiano ha avuto una valenza particolare

proprio per questo motivo: il nostro Rugby c’è ancora.

E’ stata una finale in cui il gioco è stato il protagonista. Una finale combattuta,

corretta e molto ben diretta, piacevole da vedere, piacevole da

ricordare. Ci ha fatto lasciare alle spalle polemiche e tensioni,

decreti e inattività, politica e videoconferenze. Finalmente si torna a

parlare di Rugby vissuto, giocato e arbitrato. Di questo ringraziamo

tutti i protagonisti di questo ultimo atto del Campionato Italiano

2020-2021.

Una stagione sta per iniziare. Sta iniziando in questi giorni l’attività

facoltativa per il Rugby di base, quel Rugby che ha visto i propri

portoni sprangati, che ha dimostrato pazienza, passione, perseveranza,

tenacia. Anche molti di noi arbitri torneranno sul campo, finalmente.

Sarà uno dei primi passi della ripartenza tanto attesa e desiderata, che

siamo certi darà un’enorme iniezione di fiducia ed entusiasmo, che

richiamerà tutti sul campo e fuori dal campo.

Abbiamo voglia di ripartire, per continuare ad arbitrare divertendoci.

Ci sarà molto lavoro da fare, molti settori e strutture da ricostruire,

cattive abitudini da cambiare. Siamo nel momento giusto per partire con

slancio, lasciandoci alle spalle il fardello del passato.

I cambiamenti in corso sono un’opportunità che deve essere colta per rilanciare il

settore in una ritrovata e migliorata autonomia e con comunione di

intenti. Possiamo lavorare per raggiungere la valorizzazione del merito,

la trasparenza, la formazione organizzata e di qualità, nonché la

serenità nell’ambiente arbitrale, frutto di risposte concrete e

compattezza, unità della nostra squadra. Finalmente.

Un doppio augurio, quindi, di buona estate e di un ottimo ritorno in

campo!”

ARIA