Aria di festa per il weekend al Castello del Sasso a Cerveteri: musica, animazione e degustazioni • Terzo Binario News

Aria di festa al Borgo del Sasso. Sabato 19 e domenica 20 novembre all’interno della suggestiva cornice del Castello del Sasso, Mercatino di Natale organizzato dai residenti della zona: in entrambe le giornate, dalle ore 11 alle ore 19, artigianato di alta qualità, animazione per bambini, degustazione di vini locali, cioccolata calda, castagne, vin brûlé e musica dal vivo. Ospiti speciali della due giorni, il Maestro Augusto Travagliati e Stefano Indino, che si esibiranno in concerto nel pomeriggio di domenica 20 alle ore 17.

Un concerto che spazierà dalle colonne sonore del grande cinema italiano ed internazionale, brani tipici della tradizione popolare e del cantautorato italiano. Travagliati, già Direttore del Gruppo Bandistico Cerite e della Moonlight Big Band, e Indino, fisarmonicista apprezzato in tutta Italia e con straordinarie collaborazioni artistiche con cantautori del calibro di Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri, offriranno uno spettacolo emozionante e di assoluta qualità.

“Una bellissima iniziativa quella organizzata al Castello del Sasso – dichiara Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – all’interno del meraviglioso Borgo storico della frazione del Sasso, per due giorni ci saranno tante iniziative rivolte a tutta la famiglia e che sono certa, attireranno tante persone e visitatori che coglieranno l’occasione per trascorrere una giornata in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città. Con l’occasione, mi congratulo con l’Associazione tra i Residenti ‘Castel del Sasso’ per aver promosso questa iniziativa e per il grande lavoro che sempre svolgono per la Frazione”.

In occasione dell’iniziativa natalizia organizzata dall’Associazione del borgo, Travagliati e Indino proporanno un ricco repertorio di brani che spazieranno dalle colonne sonore del cinema ai brani tipici della tradizione popolare fino a quelli del cantautorato italiano.

“Siamo felici di esibirci in questa location davvero di prestigio come il Castello del Sasso, un luogo storico, fortemente identificativo del Borgo Storico del Sasso – dichiarano Travagliati e Indino – come sempre, porteremo la nostra musica e la voglia di regalare un momento di piacevole intrattenimento e allegria”.

“Tra di noi – proseguono – c’è un rapporto di amicizia e collaborazione artistica che prosegue oramai da tanti anni. A guidarci, come sempre, l’amore per la musica, un mondo che dopo i due anni difficili legati alla pandemia finalmente quest’anno sta riprendendo a pieno regime e senza restrizioni. Ringraziamo con l’occasione l’Associazione tra i Residenti di Castel del Sasso per aver scelto noi e la nostra musica per questa occasione di festa e di intrattenimento, in un contesto storico come quello del Castello del borgo davvero suggestivo. Vi aspettiamo davvero numerosi!”.

“L’evento sarà inoltre occasione per visitare i meravigliosi giardini del Castello del Sasso – conclude la Battafarano – angoli meravigliosi della nostra città da conoscere e da visitare”.

L’ingresso a tutte le iniziative è libero e gratuito.