Aria: "Arbitri del rugby non indipendenti, lo dimostra la condanna di Ascione " - Terzo Binario News

Il fatto non sussiste. La sentenza di assoluzione della Corte Federale

d’Appello per il Presidente della CNAr Mauro Dordolo è stata emessa ed è

sufficientemente chiara.

Non fu Mauro Dordolo a violare l’art. 20 comma

1 del R.d.G. Bensì, leggiamo: “Fu il prof. Ascione, come ha dichiarato

in data 17 settembre 2019 (v. la Decisione 6/2019-2020 del Tribunale

Federale), a sollecitare la partecipazione del signor Cavinato alla

riunione e ad indurlo in errore, all’esito di una sua personale

valutazione, considerando l’incontro un’occasione di scambio di punti di

vista più che altro amichevole tra i partecipanti e non una vera e

propria attività federale, nell’ambito della quale provare, anche, a

distendere i rapporti con lo stesso Cavinato, da cui in precedenza aveva

subito attacchi e critiche (…).

In tale circostanza è stato lo stesso

prof. Ascione ad assumersi la responsabilità di avere indotto in errore,

con la propria richiesta, il Cavinato, precisando che non avrebbe avuto

alcun problema a farlo partecipare, se gli altri allenatori non avessero

avuto nulla in contrario”.

Facciamo il punto della situazione. La struttura tecnica federale indìce

il 19 novembre 2018 una riunione tecnica tra arbitri e allenatori

dell’allora Eccellenza. Convocazioni e spese di viaggio a carico della

FIR: non una rimpatriata tra amici, ma evidentemente attività tecnica

federale. In essa, benché coinvolto, il settore arbitrale è una mera

comparsa, senza poteri decisionali.

Una pedina, mossa dal padrone

Ascione, che vuole a tutti i costi la presenza di Cavinato e per questo

affibbia alla CNAr e al GTA (perché di Dordolo e di Damasco si parla) il

compito di dare un ultimo via libera alla sua partecipazione.

Partecipazione caldeggiata da Ascione, sia per ragioni tecniche, sia per

tentare di riconciliarsi con lui per vecchie discussioni, in barba al

fatto che egli sia squalificato. Piedi in testa alla CNAr e alla

Giustizia Federale, da parte del “responsabile dell’Area Tecnica”.

La giustizia fa il suo corso e alla fine, stando agli atti definitivi,

l’unico colpevole accertato e indicato in tutte le sentenze, Ascione, ha

patteggiato 45 giorni, in un silenzio che ha portato e porta a

innumerevoli domande. Nel contempo, un mese di inasprimento della

sanzione a Cavinato e una sentenza ribaltata per il Presidente della

CNAr, costretto comunque a una sospensione di due mesi, durante i quali

si è dovuto individuare un suo supplente. Insomma, le colpe di chi ha

organizzato maldestramente la riunione, pretendendo anche di scavalcare

la giustizia per una mera riconciliazione personale, ricadono sui

sottoposti – e non su tutti allo stesso modo.

Il 19 novembre 2018 è un

giorno da ricordare, insomma. Il giorno in cui l’arroganza, la non

conoscenza delle norme, l’approssimazione di Francesco Ascione hanno

innescato la tempesta perfetta, un disastro totale, con coinvolgimento

di figure “a lui sottoposte” che ne hanno pagato un caro prezzo. Un po’

come se un elefante imbizzarrito irrompesse in una cristalleria. Per di

più, in una cristalleria che si trova nella sua terra.

Come si può considerare una simile figura adatta – limitandoci alla

nostra sfera di competenza – a gestire il settore arbitrale? E’ forse il

caso che la finiamo con questo balletto ridicolo di gerarchie che

esistono solo da noi? E’ forse il caso che, per cominciare, gli Arbitri

siano indipendenti e che possano auto determinare, anche in base a

criteri meritocratici, chi debba guidarli, formarli e rappresentarli?

All’estero, infatti, funziona così. All’estero, la struttura arbitrale

collabora con quella tecnica, ed è al suo stesso livello. Non c’è

subordinazione, come qui in Italia, dove oltretutto la mancanza di

competenze sta diventando sempre più ingestibile. Finiamola con

l’assurdità che perdura da più di sette anni e che ha portato

all’umiliazione di una sospensione per due mesi del Presidente della

CNAr.

ARIA