Aria ancora in attesa: "Alcuni candidati alla presidenza Fir non hanno ancora parlato di arbitri" - Terzo Binario News

“Sono passati oltre quindici giorni dalla nostra lettera aperta ai

candidati alla presidenza FIR e abbiamo avuto il piacere di ricevere

risposta da quattro di loro. Amore, De Anna, Innocenti e Saccà, chi

direttamente, chi tramite rimandi più dettagliati al proprio programma,

si sono espressi nei confronti della nostra categoria e questo è un

segnale che apprezziamo.

E’ segno della volontà di interloquire con gli

Arbitri e siamo certi che dal confronto e dallo scambio continuo possano

nascere o perfezionarsi le giuste politiche per il rilancio del settore

arbitrale.

L’Associazione è pronta a questo: da sempre propone e si

propone per un dialogo costruttivo e per questo apprezziamo l’importante

gesto di apertura.

Vogliamo attendere ancora qualche giorno per dare

anche agli altri candidati la possibilità di cogliere la stessa

occasione. Il numero dei tesserati arbitri è in indiscutibile calo, per

effetto di una politica di imposizioni e divieti, anziché di

collaborazione e sviluppo.

Tuttavia l’intera componente arbitrale

comprensiva delle centinaia di associati ad ARIA svolge un ruolo

invisibile, ma non per questo è possibile negarne l’esistenza. Sarebbe

triste davvero se la disaffezione, causata dal perdurare di una linea

come quella tenuta finora, portasse a domeniche in cui questi invisibili

non ci fossero o non bastassero per far giocare.

ARIA