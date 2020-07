Arena Cinema nell'area antistante teatro Vannini a Ladispoli - Terzo Binario News

Senza oneri per palazzo Falcone, gestione e organizzazione della Fontera che userà anche il campo di calcetto attiguo

Arena cinematografica ed eventi di spettacolo a pagamento, con circa 500 posti, fino al 6 settembre 2020, con installazione di un punto di ristoro usufruibile solo dagli spettatori paganti.

Lo spazio è stato allestito fuori di teatro Vannini sfruttando lo spazio anche del campo da calcetto situato nelle vicinanze. In cinema all’aperto da 500 posti dove si paga il biglietto di ingresso ma a costo zero per palazzo Falcone.

“Esaminata la citata proposta, la quale si inserisce peraltro nel progetto nazionale denominato“moviment village” organizzato dall’associazione nazionale esercenti cinematografici in collaborazione con il Mibact, David di Donatello, Anica, Siae, nuovo Imaie, e la Regione Lazio al fine di sostenere il settore cinematografico ed incentivare la ripresa di tutta la filiera, nell’ambito della quale si intendono realizzare proiezioni cinematografiche dei migliori film della stagione ed eventi paralleli quali la presentazione di libri, spettacoli di cabaret e musicali e di intrattenimento nonché incontri con autori, si concede il campo di calcetto collegato al Teatro Marco Vannini sito in Via Y. De Begnac, in quanto dotato di vie di accesso e uscite di sicurezza previa acquisizione della necessaria agibilità per pubblici spettacoli, ove verranno realizzate le proiezioni cinematografiche ed installato un punto di ristoro di somministrazione e vendita di alimenti e bevande nonchè il cortile antistante alla citata struttura per il deposito delle attrezzature cinematografiche necessarie, compatibilmente con le disposizioni dettate per l’emergenza Covid-19.

Ritenuta meritevole di approvazione l’iniziativa proposta dalla citata società e rispondente alle aspettative ed alle finalità sociali, culturali e turistiche perseguite dell’Amministrazione comunale, in quanto rappresenta un prezioso arricchimento dell’offerta culturale e turistica della città di Ladispoli.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra descritto avvalersi della Società Fontera di Martini Attilio e C. sas Cinemas e di concedere alla stessa il cortile antistante il teatro Vannini Y. DE Begnac ed il campo da calcetto ad esso collegato per la realizzazione di un’ arena cinematografica ed eventi di spettacolo a pagamento, con circa 500 posti, dal’03 luglio al 06 settembre 2020 dalle ore 17,00 alle 24,00, con installazione di un punto di ristoro usufruibile solo dagli spettatori paganti”.