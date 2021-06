Arena Cinema Chiostro al polo culturale di Tolfa - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

La suggestiva cornice del Chiostro del Polo culturale di Tolfa sarà anche per questa estate la sede ottimale della rassegna di film di qualità. “Arena Cinema Chiostro” è realizzato dall’Associazione Chirone, Cooperativa Taitle – Ingegno Multiforme e Associazione Racconti di Città, con il sostegno del Comune di Tolfa e di Enel. Tutti sono già da giorni al lavoro per allestire lo spazio, in maniera originale come accaduto in passato: non scomode sedie, ma tante poltrone e divani dove accomodarsi a debita distanza. Il biglietto costa 5 euro. Per informazioni 0766/92127 e 389/7824847.

In cartellone undici film per grandi e piccoli, dal primo luglio al dieci agosto. Si parte giovedì alle 21,30 con la proiezione di “Cosa sarà” per la regia di Francesco Bruni e l’interpretazione di Kim Rossi Stuart, una storia autobiografica che con sapiente autoironia affronta il dramma della malattia, meritandosi 5 candidature ai Nastri d’Argento e 2 ai David di Donatello.

Domenica 4 luglio sarà la volta del film d’animazione “100% Lupo”, che racconta in modo visivamente esemplare la vicenda di Freddy Lupin, un giovane sicuro di sé, certo che diventerà il lupo mannaro più temibile di sempre, ma allo scoccare del suo quattordicesimo compleanno le cose vanno diversamente.

Una storia non solo di licantropia infantile, ma di vera amicizia e accettazione del diverso. Giovedì 8 luglio sarà proiettato “The father – Nulla è come sembra”, un dramma da camera, intenso ed elegante, che in parte segue le logiche del thriller, e vede l’interpretazione di uno straordinario Anthony Hopkins. Un puzzle da ricomporre all’interno del grande quadro drammatico della demenza senile e della disgregazione umana, senza sentimentalismi di sorta. Martedì 13 luglio arriva sullo schermo la cattivissima “Crudelia”, prequel targato Disney di “La carica dei 101”, con una strepitosa colonna sonora.

Martedì 20 luglio torna il cavallo selvaggio più celebre del cinema d’animazione americano, domato e amato da una ragazzina ribelle: “Spirit – il ribelle”. Giovedì 22 luglio Sergio Castellitto veste i panni di Gabriele D’Annunzio ne “Il cattivo poeta”, il caso esemplare del poeta nazionale, guardato poi con sospetto dai vertici del regime, che diffida della sua autonomia intellettuale e delle sue posizioni movimentiste e libertarie. Non sorprende quindi che le gerarchie fasciste decidano di controllare il poeta nominando un commissario incaricato di spiarlo. Giovedì 29 luglio arriva il primo lungometraggio di Elisa Amoruso “Maledetta primavera”. La storia di una ragazzina di quattordici anni di nome Nina che vive in una famiglia un po’ scapestrata, in parte disfunzionale, con un papà piuttosto bizzarro e con un fratellino problematico. Tutto comincia con un trasloco ed una nuova e inattesa conoscenza. Domenica primo agosto “Raya e l’ultimo drago” animerà la serata per un classico Disney che si adatta allo spirito attuale dell’era pandemica. Martedì 3 agosto Gabriele Salvatores ci conduce in una riflessione caleidoscopica sul valore della comicità con il film “Comedians”, Christian De Sica tra i protagonisti. Giovedì 5 agosto l’incredibile storia di “Storm boy – il ragazzo che sapeva volare”, una favola ecologica tratta da un classico della letteratura per l’infanzia. Martedì 10 agosto l’ultima proiezione con “Dream horse”, la storia vera di un gruppo di amici che, convinti dalla instancabile sognatrice Jan, decidono di unire le forze per raggiungere il successo grazie al cavallo da corsa Dream Alliance.

Con il cinema al Chiostro l’Estate Tolfetana comincia a prendere corpo, per entrare nel vivo già venerdì due luglio per il fine settimana dedicato al “Green Market”, alla Villa Comunale. Aspettando gli appuntamenti con Tolfa Jazz e TalfArte.

Ma domenica scorsa il paese collinare ha pure inaugurato la mostra diffusa che vede sparse per il paese, in centro (per esempio alla Rocca e a palazzo Buttaoni) ma non solo, delle installazioni artistiche dell’ucraina Zhanna Kadyrova che resteranno visitabili tutta l’estate nell’ambito del progetto una “Boccata D’arte” che ha inserito Tolfa fra i venti borghi sotto i 5000 abitanti dove accogliere altrettanti artisti di fama internazionale. Domenica il sindaco Luigi Landi e l’assessore alla Cultura Tomasa Pala hanno fatto gli onori di casa all’inaugurazione dell’iniziativa che è a cura della Fondazione Elpis con la collaborazione della Galleria Continua e la partecipazione Threes Production.