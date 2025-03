Aree ex-Roma di Borgo San Martino e Quartaccio: il Comune di Roma cede a Cerveteri gli ultimi tre fogli catastali • Terzo Binario News

La conferma giunge dalla nota firmata dal Direttore dell’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate Moreno Balestro

“Una vicenda burocratica che si trascinava da oltre 40anni. Una stortura burocratica tutta Italiana, che rappresentava un ostacolo non indifferente per tutti i titolari di immobili e di terreni in un’area di Borgo San Martino e Quartaccio che tutti abbiamo sempre chiamato come ‘area ex Roma’. Oggi, su questa storia è stata finalmente posta la parola fine. A confermarlo è la nota a firma dell’Ufficio Provinciale Dipartimento Territorio dell’Agenzia delle Entrate, il Dottor Moreno Balestro, con la quale conferma la cessione al Comune di Cerveteri da parte del Comune di Roma degli ultimi tre fogli catastali ancora in possesso del Comune capitolino. Una questione annosa, conclusasi grazie al lavoro di questa Amministrazione e che ha visto l’importante e prezioso lavoro del Dottor Lorenzo Turchi, Amministratore Delegato della Ilandia srl, azienda di informatica territoriale alla quale tempo fa avevamo affidato l’incarico di sbrogliare la vicenda”. A dichiararlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco di Cerveteri e Assessore al Patrimonio del Comune di Cerveteri.

“Nel dettaglio – prosegue Ferri – si tratta dei fogli catastali n.297, 298 e 299. Le particelle di catasto terreni sono ora state censite in una nuova sezione del Comune catastale di Cerveteri, nominata Sezione A (Borgo San Martino – Quartaccio), con il medesimo quadro tariffario corrispondente alla sezione di provenienza del Comune di Roma. Le unità immobiliari urbane interessate dalla Variazione Circoscrizionale Territoriale invece, sono state censite nella nuova Zona Censuaria 3, anch’essi con il medesimo quadro tariffario di provenienza da Roma. Un atto importante che tanti cittadini attendevano da tempo”.

Commenta l’avvenuto passaggio delle aree ex-Roma al Comune di Cerveteri anche Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che aggiunge: “Abbiamo onorato l’impegno preso nei confronti dei cittadini, risolvendo un’annosa questione burocratica rimasta irrisolta dal 1991. Grazie a un intervento mirato seguito direttamente dal Vicesindaco Riccardo Ferri, i fogli catastali sono stati finalmente sistemati, restituendo chiarezza e certezza ai legittimi proprietari”.