Area pedonale in via Tre Pesci a Marina di San Nicola • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa che a Marina di San Nicola da lunedì 19 giugno torna l’area pedonale in via Tre Pesci, istituita fino alle 24 del 3 settembre 2023, nel tratto compreso tra via Venere e lo stabilimento “Stella Marina”.

Il transito sarà consentito ai veicoli autorizzati dal Consorzio Marina di San Nicola (diretti alle aree interne e/o accessi carrabili, al carico e lo scarico delle merci) e ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai veicoli al servizio dei disabili, questi ultimi solo per il tratto di via Tre Pesci compreso tra via Marte e il bar “La Lucertola” dove sono istituiti 6 posti a loro riservati.