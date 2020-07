Area bimbi in partenza e agli arrivi all'aeroporto di Fiumicino - Terzo Binario News

Iniziativa di Adr che prevede come condizione la presenza di un genitore

Per la gioia dei tanti bambini che in questi giorni si stanno mettendo in viaggio con le loro famiglie per raggiungere in aereo le mete dove trascorrere le vacanze estive, all’aeroporto di Fiumicino Aeroporti di Roma rinnova le aree Kids con un occhio di riguardo non solo allo svago dei più piccoli ma anche alla loro sicurezza.

Le nuove aree sono infatti pensate come veri e propri baby corner ravvivati da decorazioni colorate e provvisti di giochi, scivoli e percorsi ludici che permetteranno di trascorrere il tempo nello scalo prima di intraprendere il viaggio, come un momento di piacere e di svago per i più piccoli. Le nuove aree sono accessibili non solo per coloro che partono dall’aeroporto romano ma anche per chi arriva nella capitale (ne sono presenti complessivamente 4 di dimensioni che vanno dai 24 ai 30 mq dislocate in vari punti dello scalo, ndr).

Da sempre sensibile al comfort e alla sicurezza dei passeggeri, la società di gestione Aeroporti di Roma nel riaprire le aree ha provveduto, per la sicurezza e la tutela della salute dei bimbi, a dotare i baby corner, muniti peraltro di certificazione in accordo agli standard europei EN-1176 e EN-1177 (norme europee per le attrezzature per aree da gioco, ndr), di dispenser con gel igienizzanti, di pavimenti ammortizzati e angoli arrotondati su tutti i prodotti. Ne possono usufruire bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni: unica condizione richiesta, la presenza di un genitore o comunque di un familiare. (ANSA).