Ardita sulle dimissioni di Perretta: "La politica del baratto da destra a sinistra è paragonabile al 'chi semina vento raccoglie tempesta' " - Terzo Binario News

“Ringrazio il sindaco Grando per l’ avvicendamento nell’esecutivo a favore di un uomo di partito di FDI.

Avevamo ragione io e il capogruppo allora di FDI Raffaele Cavaliere a chiedere le dimissioni del vice sindaco Perretta, oggi il sindaco dovrà dire lui alla città perché solo oggi lo ha cacciato via,in quanto il vice sindaco e l’ incarico più alto dato da un sindaco come persona di sua fiducia nella giunta.

Certo che un’analisi dovrà essere fatta nell’esecutivo nell’ ultimo anno il sindaco Grando ha cambiato tre assessori che nella politica del territorio non erano conosciuti, scelte come quella di sostituire un ottimo assessore al commercio come Francesca Lazzeri con una candidata nelle liste di sinistra nel 2017, il sindaco fino ad oggi non ha dato una chiara spiegazione.

Io sono certo che questo tipo di politica del baratto da destra a sinistra a parere mio è paragonabile al “chi semina vento raccoglie tempesta”.

Giovanni Ardita