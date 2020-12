Ardita sul Castellaccio dei Monteroni: "Ancora nessun finanziamento al comune di Ladispoli" - Terzo Binario News

Ladispoli ancora attende i 2 milioni che servono per la ristrutturazione del Castellaccio dei Monteroni. Lo fa sapere il consigliere Fdi Giovanni Ardita, che attende da tempo il finanziamento dal Mibac.

“Per l’esattezza il Ministero dei Beni Culturali non ha concesso nessun finanziamento di 2 milioni di euro al Comune di Ladispoli, il decreto di rimodulazione il bilancio del MIBAC a tutt’oggi sono certo che non l’ ha emesso.

Il cialtrone dell’ on. Capanna che è stato cacciato con la sua fondazione da tutte le amministrazioni di Italia ci ha fatto solo perdere tempo con l’ ufficio di Gabinetto del Ministro dei Beni Culturali Franceschini, che in due anni non ci si sono filati proprio con le buone e anche se gli abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare con il vice presidente della commissione veni culturali on. Paola Frassineti, a cui tutt’ oggi non hanno mai risposto” la conclusione di Giovanni Ardita.