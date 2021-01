Ardita "Ripresento la mozione sulle case popolari, se il Comune è ancora a destra la approverà" - Terzo Binario News

Il consigliere Fdi Giovanni Ardita replica ad Azione Cerveteri Ladispoli sulle case popolari senza risparmiare una stoccata all’amministrazione Grando.

“La vostra è solo un Azione malsinistra ed illusoria di una sinistra demagogica che dal governo nazionale ai comuni non è dalla parte dei poveri e degli operai bensì dei costruttori ai quali in 20 anni di governo locale avete solo chiesto di costruire edilizia privata.

Sono 35 anni che a Ladispoli non si costruisce una sola casa popolare, finalmente vi siete svegliati dopo un lungo letargo. Seguite Ardita e ricordatevi che con un architetto regionale portai io nel lontano 2010 la Social Housing, il bando uscì con Bontempo assessore alla Casa in Regione Lazio, Cerveteri con Ciogli partecipò al bando gli vennero assegnati 5.500.000 euro.

I somari sinistri del comune di Ladispoli non presenteranno neanche domanda, anzi presentarono un piano integrato a via Lubiana regalarono la cubatura ad un costruttore per fare 41 alloggi in cooperativa e non rispettarono la convenzione di far costruire 6 case popolari.

State tranquilli, i prossimi giorni la mozione case popolari prima agli Italiani sarà ripresentata e spero che se il comune è ancora destra sarà anche approvata. Oggi più di prima tante famiglie italiane non hanno lavoro e sono in cassa integrazione, non si indietreggia si avanza la Mozione che nel 2016 ebbe la direttiva del Presidente Giorgia Meloni di presentarla in tutti i comuni d’ Italia sarà ripresentata anche a Ladispoli, siamo una destra sociale che porta avanti i valori della famiglia del lavoro e di aiutare i più deboli, sono certo che sarà approvata e che a Ladispoli non si svilupperà solo l’ edilizia privata ma anche quella popolare. Tranquilli come diceva Ambra io prometto e poi mantengo, avanti senza paura”.