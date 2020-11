Ardita rincara la dose: "Il bar della stazione non può essere un pisciatoio e un letamaio" - Terzo Binario News

Il consigliere Fdi di Ladispoli ribadisce il suo pensiero

“Mi dispiace vedere due barboni ripararsi dal freddo dentro la stazione, io non ho mai detto di cacciarli, bisogna collocarli dove possono dormire in un letto e lavarsi con l’ acqua.

La stazione per gli 8.000 pendolari che si alzano dalle 4 di mattina e per il bar della stazione non può essere un pisciatoio e un letame.

Il ragazzo che pulisce le scale e le sale mi ha detto che lui tutte le mattine passa a pulire, non credo che sia igienico e civile lasciare questo schifo alla stazione. Il problema sociale va affrontato e vanno sicuramente aiutate queste persone senza un tetto e un letto trovando una sistemazione dignitosa per loro che non può essere dormire e fare i bisogni alla stazione.

Non solo: Il disagio sociale anche il giorno si vede alla stazione di Ladispoli”.

Giovanni Ardita