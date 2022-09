Ardita replica a Si Ladispoli: "La destra sociale ha pensato ai senza fissa dimora" • Terzo Binario News

“Non mi sembra dai fatti, troppa demagogia e qualunquismo, la destra non è tutta uguale come non è la sinistra.

Avete tanta gente con i valori come Giancarlo Civitella, Pagliarol Massimo Astolfi, Er prof Bitti, la Di Girolamo, ma tanti altri finti comunisti e del PD che cambiano in base a dove va il potere.

Esiste una destra sociale che ha aiutato concretamente chi viveva sotto i ponti la stazione in spiaggia in macchina a cui abbiamo dato almeno 5 Roulotte con 10 posti letto almeno di toglierli dal freddo e dalla pioggia invernale, certo che anche io non offenderei mai chi vive disagiato buttato in mezzo alla strada, damose da fa compagni perché nelle battaglie di far una politica per l’ edilizia popolare in pochi di voi ho visto in prima linea, a Ladispoli è dal 1985 che non si costruisce una casa popolare.

Piani integrati che dovevano dare in cambio case popolari spariti nel nulla, soddisfacendo l’ imprenditore che ha realizzato i 41 appartamenti e ha dimenticato di realizzare i 6 appartamenti in cambio. Dove era la sinistra quando vi è stata questa speculazione con una convenzione non rispettata solo a favore dell’ imprenditore? Tante belle parole ma al prossimo la solidarietà la si dimostra con le azioni non bastano le poesie”.

Giovanni Ardita Fratelli d’Italia vera destra sociale.