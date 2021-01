Ardita precisa sulla Lucarelli e annuncia una mozione contro Ciontoli - Terzo Binario News

Il consigliere di Fdi Giovanni Ardita interviene per precisare il suo pensiero sulle affermazioni rivolte a Selvaggia Lucarelli in seguito all’intervista con Antonio Ciontoli e annuncia una mozione in assise.

Sul discorso delle “negre”. Sulla Lucarelli, l’Aurelia e le prostitute: “Ho scritto chiaramente stadio Olimpico e non Olimpo. Mi sembra chiaro. Una giornalista sportiva che corre sull’Aurelia e va all’ Olimpico non credo proprio che sia una prostituta. Sulle negre della Braccianese sono certo di aver ripetuto le stesse parole delle Iene. Basta rivedere la trasmissione e non ci sono equivoci, ripeto i loro concetti espressi in quella sede. Se lei unisce i due concetti sono problemi suoi, io ho distinto bene due cose”.

Sulla mozione contro Ciontoli: “La mozione che presenterò in Comune per gli insulti rivolti alla nostra città e ai cittadini di Ladispoli sarà inviata all’ Agcom l’ agenzia di vigilanza sulle trasmissioni televisive.

Lo squallore della trasmissione di ieri sera ha indignato la nostra città e non ha permesso alla famiglia di Vannini di poter replicare, almeno dovevano invitare per il pluralismo e per le dichiarazioni dette l’ avvocato Gnazi.

Parole pesantissime offensive inaccettabili, lo spettacolo della giornalista con il Ciontoli sono parole diseducative per i giovani ed hanno offeso la nostra città, arrivare a dire che la vita di quel ragazzo era stata ripagata con 2.500 euri veramente mi ha fatto star male, è ingiusto dire queste cose per un dramma che ha coinvolto tutta la nostra città”.