Ardita: "Per la Città dello Sport di Cerveteri seguire l'esempio di San Giovanni Valdarno" • Terzo Binario News

“A San Giovanni Valdarno provincia di Arezzo soli 16.000 residenti, ho scoperto un’altra Cultura dello Sport.

Attraverso il Bando Sport e Periferie hanno realizzato la Cittadella dello Sport riqualificando un’area commerciale con un nuovo impianto di calcio.

Cerveteri impari da chi sa lavorare per la collettività ed i giovani. Con due società calcistiche Cerveteri e Borgo San Martino non si riesce a sistemare un campo di calcio e nemmeno a presentare un progetto ambizioso come la Cittadella dello Sport, dove molti giovani e società sportive potrebbero beneficiare di impianto sportivo polivalente.

E invece di litigare guardate che sinergia tra comune e società sportive vi è a S.Giovanni. Una donna sindaco che ha molto da insegnare a tutti, che spiega l’importanza dello sport per i giovani”.

Giovanni Ardita