Ardita: "Per la ciclopedonale fra Torre Flavia e San Nicola c'è il Credito Sportivo" - Terzo Binario News

“Si può replicare il modello attuato con la copertura del Sale”

“In molti erano scettici quando dichiarai allo Stadio Angelo Sale “guardate che la copertura dello Stadio si può fare”.

E’ trascorso del tempo con molti problemi amministrativi e burocratici, che a fatica si sono superati, ma alla fine la copertura si è realizzata.

Adesso abbiamo un’altra grade opportunità con il Credito Sportivo: finanziare una pista ciclopedonale – percorso e arredo – del lungomare, da Torre Flavia (in parte già realizzata), fino ad arrivare a Marina di San Nicola.

La misura agevolata dell’ICS prevede la concessione di contributi a comuni, città metropolitane, province e regioni per l’abbattimento degli interessi sui mutui relativi ad investimenti per la realizzazione di piste ciclabili.

Sono ammessi a contributo gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento, messa a norma in sicurezza di piste ciclabili, percorsi promiscui pedonali e ciclabili, di sentieri ciclabili nei parchi, lungo il mare, e di ciclodromi.

Sono considerati interventi prioritari quelli relativi a pista ciclabile che consente di collegare tra loro piste ciclabili esistenti. L’importo massimo di mutuo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo è di 4 milioni di euro per comuni come il nostro che hanno più di 40.000 abitanti.

Sono sempre convinto – conclude Ardita – che dobbiamo pensare a sviluppare una città a dimensione d’uomo, come ci chiedono molti cittadini che scelgono la nostra città vicina al mare, a 20 minuti da Roma San Pietro o a 30 minuti dall’Aeroporto di Fiumicino e a soli 15 minuti da Civitavecchia.

La pista ciclopedonale da Torre Flavia a Marina di San Nicola è un progetto ambizioso, ma rappresenta una crescita culturale e ambientale della nostra città e di tutte quelle città di provincia che dopo il Covid vengono preferite come meta residenziale da parte di tante famiglie, che nel verde nel mare e nella pista ciclopedonale vedono il futuro delle nostre città. Dobbiamo credere che si può migliorare la qualità della vita di Ladispoli. L’esempio del sindaco Angelo Vassallo realizzata una città a dimensione d’uomo che rispetta l’ambiente e i cittadini che ci abitano. Una città sostenibile, per uno sviluppo sostenibile, che sappia valorizzare le immense risorse di tutto il nostro territorio”.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli