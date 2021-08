Ardita: "Niente presidio della spiaggia di Ladispoli al momento della tragedia e Grando festeggiava a 500 metri da lì" - Terzo Binario News

” Davanti alla tragedia che è accaduta ieri pomeriggio nelle vicinanze della spiaggia del Covo, punto di aggregazione di molti giovani, dove si è consumata la morte di un uomo di 61 anni che per salvare le proprie bimbe anche con problemi di salute con tanto coraggio e cuore ha fatto di tutto per salvarle, davanti a tutto questo sicuramente non si può speculare politicamente, ma questo non significa che se ci siano delle responsabilità o delle mancanze delle istituzioni non bisogna evidenziarle, sempre per quel discorso di prevenzione già fatto in precedenza sul campo di calcio di un impianto comunale a S.Nicola.

Il primo pensiero va ai bagnini dello stabilimento balneare La Baia che con tanto coraggio hanno aiutato il signore di 61 anni a salvare le bimbe, hanno evitato il peggio, ne sono usciti con ferite nelle braccia e sconfortati davanti a quello che è accaduto, meritano comunque un elogio per l’eroismo dimostrato.

Si sono precipitati nel posto velocemente la Capitaneria di Porto di Ladispoli, l’associazione Dolphin, l’associazione della protezione civile La Fenice, tanti volontari che si sono buttati a mare per aiutare il signore di 61 anni e le bimbe.

Sembra invece che chi era preposto al controllo e al presidio di quella spiaggia come associazione non vi era, Associazioni che sono state retribuite dal Comune di Ladispoli per l’assistenza e il supporto di vigilare ed informare i bagnanti da Marina di S.Nicola fino a Torre Flavia per questa stagione estiva, ogni associazione ha il suo tratto prestabilito da controllare, come il Dolphin ha il tratto di spiaggia lungomare di palo, la Fenice la parte centrale via regina elena dal DLF al Sumbay, dove era l’associazione che doveva presidiare il tratto di spiaggia vicino al Covo?

Lo sanno tutti gli addetti ai lavori e meno che quel tratto di spiaggia è un punto di aggregazione di molti giovani di Ladispoli, ne parlo con un mio amico Roberto, preoccupato che il figlio va in quella spiaggia, mi ha detto che suo figlio 16 anni non ha dormito tutta la notte per la tragedia che ha visto con i suoi occhi, mi metto in contatto con l’amico e consigliere Eugenio Trani, per capire quello che era accaduto, e lui subito si è preoccupato stando in studio a lavoro di contattare i propri figli che erano al mare li, mi ha chiamato sconvolta la collega consigliera di FDI Miriam De Lazzaro che era li a due passi allo stabilimento balneare La Baia, incredula della tragedia accaduta..

Ma il sindaco di Ladispoli dove era? Lo sa egli che li ci doveva esserci un’ associazione che conosce bene e doveva presidiare quella spiaggia? Credo che se dovesse essere confermato che a distanza di 2 o 3 ore il sindaco era a festeggiare ad un evento a 500 mt dal tratto di spiaggia dove è accaduta la tragedia, lo ritengo inopportuno che un primo cittadino non comprenda che nella veste istituzionale davanti ad una tragedia del genere dopo due ore non si brinda e non si cena per festeggiare, dovrebbe essere il primo cittadino ed il papà di tutti, nelle gioie e nei dolori della città, ma non credo che il bimbo politico ancora oggi l’abbia compreso”.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli