Ardita: "Lavori fermi in via Duca degli Abruzzi" - Terzo Binario News

“Speriamo non abbiano trovato uno stivale di Caravaggio”

Via duca degli Abruzzi, lavori fermi, sparisce la ditta, scoppia l’ ira dei commercianti.

“Speriamo – dichiara il consigliere Ardita – che scavando non hanno trovato uno stivale di Caravaggio e si sono bloccati i lavori.

Pronto a presentare un’interrogazione se non ripartono subito i lavori, perché chi ci rimette sono solo i commercianti del posto a cui e’ stato chiesto il sacrificio di chiudere la strada al transito delle macchine in via duca degli Abruzzi perdendo clienti e lavoro.

Gia’ i residenti della via sbalorditi non sapevano della grando idea di tagliere gli alberi di via duca degli Abruzzi, il poco verde che vi era rimasto.

Ho incontrato in questi giorni il presidente del centro storico Mimmino De Carolis, che mi ha espresso la sua disapprovazione e soprattutto stupore in quanto di questa iniziativa maldestra di tagliare gli alberi in via duca degli Abruzzi nemmeno e’ stato avvisato dall’ amministrazione comunale, lui da delegato del sindaco del centro storico e da vecchio ladispolano residente della via storica di Ladispoli da più di 80 anni ci e” rimasto veramente male!”

Giovanni Ardita