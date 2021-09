Ardita: "Italia poco Viva Ladispoli si coalizzi con la Lega e passerà da tre a due voti" - Terzo Binario News

“Italia Viva ha fatto dimettere tre Ministri e poi è rientrata nel Governo Draghi. Questa è coerenza .

Le mie dimissioni farebbero felici tante persone e partiti che in questi quattro anni non hanno detto e fatto nulla, compresa Italia Viva.

Il giudizio sui politici su quello che hanno fatto bene o male è sovrano e spetta solo ai cittadini. Certo chiedere le dimissioni a chi ha fatto delle battaglie giuste nell’ interesse della collettività denunciando da tempo la cattiva gestione dell’amministrazione e le varie questioni giudiziarie dove l’ Italia sembrava poco Viva nella politica locale e non chiedere le dimissioni di chi ha guardato i propri interessi personali e familiari tradendo la destra allargando la maggioranza a pezzi della DC e PD.

Italia Viva, se vuole seguire le orme del giorno nazionale ed entrare in coalizione con la Lega, lo faccia pure, così passerà da 3 a 2 voti.

Quando il comune ha portato avanti alcuni progetti importanti per lo sviluppo della città io ho contribuito positivamente ad esempio finanziamento per Torre Flavia, Stadio Angelo Sale Mozioni presentate dal nostro gruppo FDI Commissariato Polizia e Ospedale.

Certo anche quando ho trovato sinistra e destra inciuciare e coprire l’ on. Capanna che ha ottenuto 5.000.000 di euro sul Castellaccio dei Monteroni senza far alcun lavoro, con orgoglio posso dire di aver fatto una vera battaglia nell’ interesse della collettività facendo cacciare lui e i suoi amici di sinistra e destra parassiti che sperperavano denaro su uno dei simboli storici della nostra città lasciando la struttura fatiscente dentro e fuori le mura.

E’ vero ho denunciato una variante generale due volte fasulla la prima volta con la giunta Paliotta 2010 e la seconda con Grando 2019 e da solo ho denunciato che da più di 11 anni si sono tolti i soldi facendo una frode a quei cittadini che ingiustamente hanno pagato e pagano una tassa ICI su dei terreni agricoli su una edificabilità fantasma che esiste solo nel pagamento delle tasse e non al catasto.

Non vi preoccupate voi che non amate Ladispoli non vi libererete facilmente del leone della destra, solo il popolo ha il potere di mandarmi a casa”.

Giovanni Ardita