Ardita: "Grando doveva astenersi sulla votazione all'osservazione 22" - Terzo Binario News

“Attraverso i loro scagnozzi pensano di cucirmi la bocca ma si sbagliano di grosso; invito il primo cittadino a tenere un comportamento istituzionale consono”

Post al vetriolo del consigliere Fdi Giovanni Ardita, che si scaglia contro il sindaco Grando dopo l’ultimo consiglio comunale per via delle trascrizioni imperfette e non solo.

“Sicuramente attraverso i loro scagnozzi pensano di cucirmi la bocca, si sbagliano di grosso, ed invito il sindaco Grando ad avere un comportamento istituzionale consono al suo ruolo di primo cittadino al di sopra delle arti, sindaco di tutti non dei propri affari di famiglia.

I cittadini sappiano che il sindaco nella commissione urbanistica del 18 ottobre all’osservazione n.22 si doveva totalmente astenere per palese conflitto di interessi personale familiare, auspico che non abbia partecipato alla votazione del consiglio comunale, in quanto l’ audio e le immagini della votazione dell’ osservazione n.22 nel momento della votazione e’ stato oscurato tutto.

A pensar male diceva il buon Andreotti a volte ci si indovina. Tranquilli anche oggi mi avete messo paura, infatti se avemo a parla’ parlammo! Io rispetto chi mi rispetta, chi non mi rispetta ha quello che si aspetta”.